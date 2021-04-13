Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri 6 katlı binaya çarptı

-Vatandaşlarla röp

-Beton mikserinin görüntüsü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



-. Edinilen bilgilere göre olay Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta 16.00 sıralarında meydan geldi. Bir inşaattan çıkan BML 414 plakalı beton mikserinin sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri, sokakta bulunan 6 katlı binanın girişine çarparak askıda kaldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken çarpmanın etkisiyle binada oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Panikle kendilerini dışarı atan vatandaşlar, "Ses geldi korktuk dışarı çıktık. Sanki apartman yıkılıyor deprem oldu sandık. Çok kötü bir sesti. Burad inşaat oluyor oradaki makinelerde bir şey olduğun usandım. Balkondan çıktım baktım balkon girmiş eve" ifadelerini kullandı. Bina boşluğunda askıda kalan beton mikserinin vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılması bekleniyor. (YEŞ-ÖFA



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