Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri 6 katlı binaya çarptı

Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri 6 katlı binaya çarptı

Olay yerinden görüntüler

Polis Sağlık Ekibi Deprem Beton Mikseri Direksiyon 

-Vatandaşlarla röp
-Beton mikserinin görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

-. Edinilen bilgilere göre olay Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta 16.00 sıralarında meydan geldi. Bir inşaattan çıkan BML 414 plakalı beton mikserinin sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri, sokakta bulunan 6 katlı binanın girişine çarparak askıda kaldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken çarpmanın etkisiyle binada oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Panikle kendilerini dışarı atan vatandaşlar, "Ses geldi korktuk dışarı çıktık. Sanki apartman yıkılıyor deprem oldu sandık. Çok kötü bir sesti. Burad inşaat oluyor oradaki makinelerde bir şey olduğun usandım. Balkondan çıktım baktım balkon girmiş eve" ifadelerini kullandı. Bina boşluğunda askıda kalan beton mikserinin vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılması bekleniyor. (YEŞ-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement