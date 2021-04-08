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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Beşiktaş’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 8 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 8 kişi gözaltına alındı

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( İSTANBUL )- Şüphelilerden birinin Palalı Sabri'nin kardeşi çıktı İSTANBUL

Hastane Çatışma Silahlı Çatışma 


- Beşiktaş Ortaköy’de bir mekanın sahipleri ile işletmecileri arasında çıkan silahlı çatışmada 4 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şahıs ise hastanede tedavi altına alındı. Zanlılardan birinin Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi’nin kardeşi olduğu öğrenildi. Beşiktaş Ortaköy Mahallesinde dün saat 14.00 sıralarında silahlı çatışma yaşanmıştı. Cadde üzerinde bulunan bir mekanın sahipleri ve işletmecileri arasında çıkan silahlı çatışmada 4’ü yaralı 8 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri devam ediyor. Hastanede tedavi altında olan yaralılardan Mehmet Emin Ç. (25)’nin Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi’nin kardeşi olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği’nde işlemleri devam eden şüpheliler Veysel K. (28), Remzi Ö. (32) Fatih N. (26) ve Volkan D. (37) ‘nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (HZE-ZA-
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