Besicinin yüzü sarıkız isimli ineğinin üçüz buzağısı ile güldü

-Yavrunun beslenme anından görüntü

-Yavrulardan görüntü



( DENİZLİ )- Besici Cahit Çelimli: “İkiz bekliyorduk ama 5’er dakika arayla 3 yavrusunu görünce mutlu oldum” DENİZLİ



- Denizli’nin Çivril ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan Cahit Çelimli, Almanya’dan getirttiği simental cinsi ‘Sarıkız’ isimli ineği üçüz doğurarak büyük mutluluk yaşadı. Nadir görülen bu durumu Çelimli, şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

Çivril ilçesi Menteş Mahallesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan Cahit Çelimli, simental cinsi “Sarıkız” isimli gebe ineği sabah saatlerinde sancılandı. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve çiftçilikle uğraşan Çelimli, veterinerinden yardım istedi. İkiz olabileceğini düşündükleri sırada 5’er dakika arayla 3 yavru görünce büyük mutluluk yaşadı. Aynı zamanda şaşkınlık içerisinde karşılayan Çelimli; “6 yıl önce besiciliğe başladım. Almanya’dan getirttiğim simental cinsi ineğimin sancıları başladı.

Hemen veterinerimden yardım istedim. Biraz sancılar artınca ikiz bekliyorduk ama 5’er dakika arayla gelince 3 yavrusunu görünce mutlu oldum. Birazda nadir görülen durum olduğu için şaşırdık. İlk defa üçüz doğuran ineğim oldu” dedi.

“Üçüz durumu çok nadir görüldüğü için bende şaşırdım”Yavruların hepsinin sağlıklı olduğu ve birkaç gün gözetim alında kalması gerektiğini söyleyen Veteriner Fatih Ceylan; “Bakımlarını ve kontrollerini gerçekleştirdik. Simental cinsi ineklerde üçüz durumu çok nadir görüldüğü için bende şaşırdım. Ama yavruların sağlıklı olmasıyla birlikte büyük bir mutluluk duyduk. Üreticimize hayırlı olsun” diye konuştu.





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