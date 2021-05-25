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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
BERLİN - Almanya'da Merkel'in aşılarda fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına karşı tutumu protesto edildi

BERLİN - Almanya'da Merkel'in aşılarda fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına karşı tutumu protesto edildi

- Merkel maskesi takmış göstericiden detaylar - Campact’ın sözcülerinden Maria Kruskop'un açıklaması - Merkel maskesi takmış göstericinin dünya maketine aşı yapmasıBERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşılarının başka ülkelerde üretiminin sağlanması için aşılardaki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına karşı tutumunu değiştirmesi talebiyle başkent Berlin’de gösteri yapıldı.Sivil toplum örgütü Campact'ın düzenlediği gösteride bir grup Başbakanlık binasının önünde toplandı.Göstericiler, "Aşı patentlerine ilişkin kısıtlamayı kaldırın, hayatı kurtarın", "aşılar hayat kurtarır, patentlere ilişkin kısıtlamayı kaldırın", "Kovid - 19'u durdurun: Herkese aşı" ve "Bayan Merkel aşı patentlerini askıya alın" yazan döviz ve pankartlar taşıdı ve Merkel maskesi taktı.Campact’ın sözcülerinden Maria Kruskop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkel’in bugün aşılardaki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına karşı tutumundan vazgeçme ve patentlerin serbest bırakılması için çaba sarf etme fırsatına sahip olduğunu belirterek, "Dünya genelinde aşı üreterek küresel salgını sonlandırabiliriz. Bu da fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasıyla olur. Angela Merkel bunu Avrupa Birliği’nde (AB) önemli ölçüde engelledi. Bugün AB’de diğer liderlerle bir toplantı var. Bugün bu engeli kaldırmaları lazım." dedi.
Merkel mayıs başında, Kovid - 19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına karşı çıkarak, "Patent kaldırmanın aşıyı daha fazla kişiye ulaştırmadaki çözüm olduğuna inanmadığımı bir kez daha açıkça belirttim. Şirketlerin yaratıcılığına ve yenilikçi gücüne ihtiyacımız olduğuna inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Koronavirüs Mülkiye Toplantı Bakanlık Başkent 

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