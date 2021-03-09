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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
BELGRAD - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç'i kabul etti

BELGRAD - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç'i kabul etti



: - Vucic'in Bilgiç'i kabulünden detaylarSırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç'i kabul ettiBELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yakın zamanda görev süresi sona erecek olan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i kabul etti.Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, büyükelçinin veda ziyareti kapsamında ikili ilişkilerin ve özellikle ekonomi alanındaki gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilere diplomatik çalışmalarıyla büyük katkı sağlayan Büyükelçi Bilgiç'e teşekkür eden Vucic, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun son yıllarda yoğun bir tempoda devam ettiğini vurguladı.Vucic, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son dört yılda iki katına çıktığını, Türkiye ile Sırbistan arasındaki iş birliğinin en yüksek seviyede olduğunu ifade etti.
İki ülkenin bölge istikrarına da büyük katkı sağladığını kaydeden Vucic, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sağladıkları karşılıklı güven ve anlayış sayesinde oldukça yakın iş birliği kurduklarını sözlerine ekledi.Açıklamada ayrıca, Büyükelçi Bilgiç'in de Sırbistan'da 1000'e yakın Türk firmasının faaliyet gösterdiğini anımsattığı ve Sırbistan'daki olumlu piyasa koşulları ile ekonomik istikrara bağlı olarak bu sayının daha da artacağını söylediği aktarıldı.

Görev Süresi Diplomat Yazılı Açıklama 

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