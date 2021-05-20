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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BELGRAD - Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk Ve Barış Rallisi Sırbistan'a ulaştı

BELGRAD - Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk Ve Barış Rallisi Sırbistan'a ulaştı



: - Büyükelçilik önünde duran tanıtım araçlarından detaylar - Organizasyon ekibinin Büyükelçi Aksoy'la görüşmesi - Europa - Orient/Doğu - Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin organizatörü Nadir Serin'in açıklamasıEuropa - Orient/Doğu - Batı Dostluk ve Barış Rallisi Sırbistan'a ulaştıBELGRAD (AA) - Dünyanın önde gelen otomobil rallilerinden 15. Europa - Orient/Doğu - Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'a ulaştı.Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TüvTürk tarafından desteklenen rallinin katılımcıları, Belçika'dan yola çıktıkları etkinlik kapsamında Almanya ve Slovenya'dan sonra Sırbistan'a geldi. Katılımcılar bunun ardından Bulgaristan üzerinden yarın Türkiye'ye varacak.Europa - Orient/Doğu - Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin organizatörü Nadir Serin, AA muhabirine, rallinin geçen senelere oranla farklı olduğunu belirterek, "Bu senenin teması gastronomi. Diğer rallilerde bir yerden başlardık ama bu sene herkes bulunduğu yerden başlayarak Türkiye'ye varacak." dedi.
Rallinin, Türk mutfağını tanıtmayı amaçladığını ifade eden Serin, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) koşullarında son derece güvenli bir ülke olduğunu göstermeyi hedeflediklerini de söyledi.

Serin, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladıklarını vurgulayarak, güzergah üzerinde katılımcılara, büyük misafirperverlik gösteren büyükelçi ve konsoloslara teşekkür etti.Sırbistan ziyaretleri kapsamında katılımcılar, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ile de görüştü.

Koronavirüs Güzergah Astronomi Muhabir Başkent 

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