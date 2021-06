-Dua

( İSTANBUL ) - (ÖZEL) Belediyelerde nikah sırası bulamayan çiftler müftülüğe koştu İSTANBUL



- Kademeli normalleşmeyle birlikte evlendirme dairelerinde yaşanan yoğunluktan dolayı nikah için yakın tarihe gün alamayan çiftler, soluğu müftülükte aldı. Korona virüs salgın tedbirleri kapsamında bir süre ertelenen nikahlar, kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden kıyılmaya başlanmıştı. Belediyelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle yakın tarihlere sıra alamayan çiftler, rotayı müftülüklere çevirdi. Küçükçekmece İlçe Müftülüğü’nde düzenlenen nikah salonunda ilk olarak Özlem Bakaç ve Can Aydın çiftinin nikahları kıyıldı. Törene korona virüs salgını dolayısıyla çiftin şahitleri ve az sayıda aile yakınları katılırken, nikah Nikah İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık tarafından kıyıldı. Çiftin resmi nikahının kıyılmasının ardından dini nikahları da yapıldı. Özlem Bakaç ve Can Aydın çiftine, evlilikleri boyunca dikkat etmeleri gereken konularla, dini vecibeler hususunda nasihatte bulunuldu. Müftü Palabıyık, çiftin sağlık ve mutluluğu için dua ettikten sonra çifte aile temalı kitaplar hediye etti. “Müftülüğümüzde resmi nikah ve dua bir arada” Salgın döneminden bir an önce kurtulmamızı dileyen Küçükçekmece İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Palabıyık, “Toplumların, insanlığın temeli olan ailenin temeli de nikahla başlıyor. Belediyelerin yanında biz de il ve ilçe müftülükleri olarak aile yuvasının temelini atıyoruz, nikahı kıyıyoruz. Yavaş yavaş normalleşmeyle birlikte salgın kurallarına azami derecede dikkat ederek nikah kıyma işlemlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımız da bize gelip taleplerini iletiyorlar. İnşallah bugün de 2 tane yuvamızın tescilini yapmış olacağız" dedi.

Çiçeği burnunda gelin Özlem Bakaç, “Yoğunluktan dolayı müftülükte kıymaya karar verdik. Temmuzun sonuna kadar doluydu çünkü yoğunluk vardı” dedi.

Damat Can Aydın ise, “Yoğunluktan dolayı bizi uzun tarihlere attıkları için biz de nasıl nikah kıyabiliriz onun araştırması içinde bulunmuştuk. Sağ olsun Diyanet İşleri Bakanlığı’nın kıydığını öğrendik ve başvurumuzu yaptık. Çok yakın çok hızlı ilerledi işlem” diye konuştu.

