ADANA- Adana'da Çukurova Belediyesi tarafından belediye içerisine yerleştirilen 'Dilek Ağacı'na vatandaşlar belediyeden beklentilerini yazıyor, belediye yönetimi de bu beklentileri 2021 yılında gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor.Belediye binasının içine yerleştirilen Dilek Ağacı ile hem Çukurovalıların yeni yılını kutlayan Çukurova Belediyesi hem de oluşturulan stantta halkın 2021 yılında belediyeden beklentilerini yazılı alıyor. Bu uygulamanın tanıtımına katılan Başkan Soner Çetin, kendisi de yeni yıla yönelik beklentilerini yazdı ve ağaca astı.Bu sırada gazetecilere konuşan Başkan Soner Çetin, yeni yılda tüm vatandaşların dileklerinin gerçekleşmesini dileyerek, 2021 yılının sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi. Her hizmeti vatandaşa sorarak yaptıklarını, çeşitli uygulamalar ile bunu gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Çetin, "Pandemi başlayana kadar 6 yıl boyunca her hafta Halk Günü yaptık. Her hafta Sen Sor Başkan Cevaplasın uygulaması ile Çukurovalıların istek, görüş ve şikayetlerini alıyor, anında çözüm üretiyoruz. Bu sembolik Dilek Ağacı da bu uygulamaların bir benzeri. Belediyemize gelen vatandaşlar belediyemizden hizmete yönelik beklentilerini yazarak buraya asabilirler. Biz de bu hizmetleri 2021 yılında yerine getireceğiz" dedi.Başkan Soner Çetin, tüm istekleri tek tek kendisinin okuyup değerlendireceğini ve hepsini hayata geçireceklerini söyledi.Pazar yerinin üstünün kapatılmasını istediBu arada bazı vatandaşlar da Dilek Ağacına isteklerini yazmaya başladı.Vatandaşlardan birinin dileğini açıp okuyan Başkan Soner Çetin, Belediyeevleri Mahallesi Adana Koop mevkiindeki pazar yerinin üstünün kapatılmasının istendiğini gördü. Dileği yazan vatandaşın orada olduğunun söylenmesi üzerine yanına çağıran Başkan Soner Çetin, "Gördüm ki annenin yaşlı olmasından dolayı pazarda sıkıntı yaşamaması için böyle bir istekte bulunmuşsun. Sana söz veriyorum 2021 yılı içerisinde pazarın üstü kapatılacak. Bunu yaptıktan sonra gelip sizin çayınızı içeceğim" ifadelerini kullandı.Erkan Kargın isimli vatandaş ise uygulamayı beğendiğini belirterek, "Bu uygulama çok güzel. Takdirle karşıladım. İnşallah dileğimiz herkesin ortak temennisi; 2020 yılında yaşadığımız sıkıntıların ülkemiz adına 2021'de olmamasını diliyorum" dedi.Hanife Gündoğdu ise, 2021 yılında korona virüsün bitmesini istediğini söyleyerek, "Önce üzerimizdeki şu kara bulutlar kalksın. Sonra da rabbim bizleri selden, afetten, depremden korusun. Ortalığın bolluğu olsun. Fakir ve fukara ekmek yesin. Ne dileyebiliriz başka. Bütün dünyadan ve Türkiye'den bu kara bulutlar kalksın. 2020 bize hiç iyi geçmedi. 2021 yılının iyi geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.