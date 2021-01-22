Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Belediye görevlisinin talihsiz anı: Traktöre takmak istediği römork demiri ayağına düştü

Belediye görevlisinin talihsiz anı: Traktöre takmak istediği römork demiri ayağına düştü

OLAY YERİ

Temizlik Görevlisi Trol 

-YARALI BELEDİYE İŞÇİSİNE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ
-AMBULANSA TAŞINAN YARALI
-AYAĞININ ÜZERİNE DÜŞEN RÖMORK DEMİRİ VE TRAKÖR DETAY
-AMBULANS ÇIKIŞ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Malkara ilçesinde belediye temizlik görevlisi, traktöre takmak istediği kül yüklü römorkun arış demirinin kontrolden çıkarak ayağının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.Olay, Camiatik Mahallesi Dilek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara Belediyesi temizlik görevlisi İsmail K. bir site evlerine ait kül dolu römorkun boşaltılması için traktörü yanaştırdı. Traktörün çeki demirine takmak istediği römorkun arış demiri kontrolden çıkarak İsmail K.’nin ayağına düştü.Yaralanan işçinin yardımına vatandaşlar koşarak, düşen demiri ayağının üzerinden kaldırdı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı İsmail K. tedavi altına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı