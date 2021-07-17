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Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile plajlarına akın etti
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile plajlarına akın etti

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile plajlarına akın etti

Drone görüntüsü

Yüzme Yaz Günleri Bayram Tatili Tatİl Plaj 

-Röportaj
-Yüzen vatandaşlar
-Güneşlenen insanlar
-Detay

( İSTANBUL -DRONE)- Şile’de bayram tatili yoğunluğu havadan görüntülendi İSTANBUL

- Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla sıcak yaz günlerini fırsata çeviren vatandaşların tercihi Şile oldu. Tatilciler plajda denize girerek sahilin tadını çıkarırken kimi vatandaşlar da piknik yaparak bayram tatilinde keyifli anlar yaşadı. Şile’deki tatilci yoğunluğu havadan da görüntülendi. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul’da tatil yapmayı tercih eden vatandaşların tercihi Şile oldu. İstanbul’un tek mavi bayraklı plajına sahip olan Şile’ye gelen tatilciler denize girerek sahilin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlarsa plajda güneşlenerek sıcak yaz günlerini fırsata çevirdi. Sahilin yanı sıra ailece piknik yapanların da bulunduğu Şile’deki tatilci yoğunluğu havadan da görüntülendi. Şileyi tercih ediyorlar Şile’de yaşayan Ömer Akan, “Şile’de bayram yoğunluğu düne nazaran gayet iyi, İstanbullular gelmeye başladı.
Bayram tatili dolayısıyla memlekete gitmeyenler, İstanbula yakın olması nedeniyle Şileye geliyorlar. Plajda yüzmek istemeyenler tercih ediyor” diye konuştu.

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