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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bayraklı Belediyesi, çadırları dezenfekte ediyor

Bayraklı Belediyesi, çadırları dezenfekte ediyor

dezenfekte çalışmaları

Depremzede Deprem Yurttaş Irak 

-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- Bayraklı Belediyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında depremin ilk gününden itibaren çadırları, ortak kullanım alanlarını, insanların yoğun olarak bulunduğu bölgeleri dezenfekte ederek, baştan sona temizliyor. Ekipler, çadırları tek tek gezerek, dezenfektan ve temizlik malzemeleri dağıtıyor. Bayraklı’da depremden etkilenen bölgelerde 1 haftadır süren çalışmalarda her alanda vatandaşın yanında olan Bayraklı Belediyesi, salgın nedeniyle toplum sağlığı konusunda da önlemlerini alıyor. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, depremden etkilenen vatandaşların kaldığı çadırları dezenfekte ediyor. Çöpleri günlük alarak bölgenin temizliği ve hijyenine büyük önem veren belediye ekipleri, korona virüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da bilgilendiriyor. Her çadırı tek tek gezen ekipler, depremzedelere temizlik malzemeleriyle dezenfektan dağıtıyor. Kimseyi yalnız bırakmayacağız Bayraklı’da evleri zarar gören tüm ailelerin her türlü ihtiyaçlarına yanıt vermek için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bir yandan da toplum sağlığını düşünerek korona virüs tedbirlerimizi alıyoruz. 1 haftadır düzenli olarak depremzede vatandaşlarımıza hijyen paketleri ve dezenfektan dağıtımı yapıyoruz. Her yurttaşımızın tüm ihtiyaçlarında yanında olacağız. Kimse yalnız kalmayacak. Mağdur olmayacak” dedi.

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