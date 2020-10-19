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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bayburt'ta fosiller bulunan sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' listesine alındı

Bayburt'ta fosiller bulunan sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' listesine alındı

drone görüntüsü

Lyon Deniz Canlıları Fosil 

-Detay görüntüler
-Bulunan fosiller
-Röportaj
-Detaylar

( BAYBURT -ÖZEL-DRONE) BAYBURT

- Bayburt'un merkez ilçe sınırlarında yer alan ve milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'kesin korunacak hassas alan' listesine alındı.Milyonlarca yıl önce yaşayan deniz canlılarının fosillerinin bulunduğu alanda uzmanlar tarafından inceleme ve araştırmalar yapılacağı öğrenildi. Alandaki ammonit fosillerinin Jura dönemine ait 150-200 milyon yıllık olduğu değerlendiriliyor.Bölgede çiftçilik yapan Hasan Kara, "Çocukluğumuzdan beri burada yaşıyoruz. Ben bu köylüyüm. Bu dereye çocukken de sürekli geliyorduk. Ne olduğunu bilmediğimiz için bakıyorduk. Burada fosiller buluyorduk. Burasının detaylı bir biçimde incelenmesini istiyoruz. Buralarda gezdiğimiz zaman fosiller bulurduk ve 'cin parası' derdik. 1 lira ebadında. Büyüklerimiz derdi ki 'almayın o cin parası.' Burasının eskiden deniz olduğu iddia ediliyor. Bu yüzden fosiller oluşmuş. Buranın toprağı sert olduğu için fosiller kalıcı olarak kalmış. Buraya Karadeniz Teknik Üniversitesinden her sene 2-3 otobüs dolusu gelip inceleme yaparlardı. Şimdi sit alanı ilan edildi. Biz de mutlu olduk. Erzurum, Erzincan, Trabzon gibi çevre illerden merak edip gelenler oluyor" dedi.

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