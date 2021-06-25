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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BAYBURT - Nehir kenarına düşen otomobil, duvar ile ağaç arasına sıkıştı: 2 yaralı

BAYBURT - Nehir kenarına düşen otomobil, duvar ile ağaç arasına sıkıştı: 2 yaralı

- İtfaiyenin polislerin kurtarma çalışmaları - Duvar ve ağaç arasında sıkışan araç - Araçta bulunanların çıkarılması ve sedyeye alınması - Yaralıların taşınması ve ambulansa ulaştırılması Bayburt 'ta nehir kenarına düşen otomobil duvar ile ağaç arasına sıkıştı: 2 yaralıBAYBURT (AA) - Bayburt 'ta otomobilin korkulukları kırıp istinat duvarından nehir kenarına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kaleardı Mahallesi Süleymaniye Caddesi'nde Kaan Kaplan yönetimindeki 61 EE 121 plakalı otomobil, çarptığı korkulukları kırdıktan sonra yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek istinat duvarı ile ağaç arasında sıkıştı.Kazada sürücü ile araçta bulunan Seda Kaplan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak yaklaşık 500 metre boyunca nehir kenarında taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Bayburt Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Korkuluk İstinat Duvarı Polis Ekipleri 

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