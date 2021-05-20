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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Batman ve Siirt'te hırsızlık yapan 3 kişi JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı

Batman ve Siirt'te hırsızlık yapan 3 kişi JASAT tarafından kıskıvrak yakalandı

Şüphelilerin jandarma eşliğinde adliyeye sevk edilme görüntüsü

( BATMAN ) BATMAN

Dedektif Jandarma Akalan Petrol Hırsız 


- İstanbul ve İzmir’den gelerek Batman ve Siirt’e bağlı birçok adreste hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle kıskıvrak yakalandı.Batman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekipleri, Batman merkez ilçeye bağlı Batı Raman bölgesinde TPAO sahasında 21 adet petrol kuyusu, Beşiri ilçesine bağlı İkiköpru Garzan bölgesinde 7 adet petrol kuyusu ve Siirt’in Kurtalan ilçesinde 15 adet petrol kuyusundan kablo çalınması, kamu ve kurumlara ait değişik tarih ve değişik adreslerde yapılan hırsızlık olayının aydınlatılması için hırsızların izini süren JASAT ekipleri, güvenlik kameralarının olmamasından dolayı adeta dedektif gibi çalışarak hırsızların izine ulaştı. Yapılan fiziki takip sonucunda İstanbul ve İzmir’den gelerek Batman ve Siirt'te birçok adreste hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi, Batman'daki ev adreslerinde kıskıvrak yakalandı. 3 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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