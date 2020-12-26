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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Batman’da hasta yatak sayısı Türkiye ortalamasının üstüne yükseldi

Batman’da hasta yatak sayısı Türkiye ortalamasının üstüne yükseldi

Sason Devlet hastanesinden görüntü

Hastane Doluluk Oranı İl Sağlık Müdürü 

-Batman il sağlık müdürü Dr. Hakan Pamukçu’nun konuşması
-hastanelerden görüntü
-Detay görüntü

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Batman’da yeni yapılan hastanelerin tamamlanmasıyla birlikte hasta yatak sayında yüzde 50 artış sağlandı.Batman’da 90 bin metrekare alanda yapılan 810 yatak kapasiteli Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle birlikte, Sason ilçesinde yapımı tamamlanan 50 yataklı Sason Devlet Hastanesinin de hasta kabulüne başlamasıyla hastanelerdeki yatak sayısı Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Konu ile ilgili bilgi veren Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, Batman’da sağlık alanında yapılan yeni yatırımlarla birlikte hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayısının Türkiye ortalamasından yüzde 50 fazla olduğunu söyledi.

Dr. Pamukçu, "Yatak doluluk oranımız yüzde 30'lardadır. Hastanelerimizde yatan hastaların yaklaşık yüzde 35’i il dışından gelen hastalarımızdır. Batman olarak kendimize yetme konusunda bir sıkıntımız olmadığı gibi, çevre illerden gelen hastalarımızda da hizmet sunmaktayız" dedi.

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