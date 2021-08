Batı Karadeniz’in yeni gözdesi Gülüç’ün gece ayrı gündüz ayrı güzelliği göz kamaştırıyor

- Sünnet çocuklarının nostaljik tren turu

- 41 çocuğun Başkan Gökhan Demirtaş ile bir araya gelmesi

- Programa katılanlardan detay

- Çocuklardan detay

- Gökhan Demirtaş konuşması

- Hamdi Uçar konuşması

- Ahmet Çolakoğlu konuşması

- İsmail Çorumluoğlu konuşması

- Kaymakama plaket sunulması

- Çocukların robotlarla dansı

- Çocukların at gezisi



( ZONGULDAK )- Gülüç deresinde yeni sosyal tesis hizmete açıldı- Gülüç Beldesi’nde 41 çocuk erkekliğe adım attı ZONGULDAK



- Batı Karadeniz’in son dönemlerde parlayan yıldızı olarak adlandırılan Gülüç deresinin etrafında yapılan sahilin ardından yeni sosyal tesis de hizmet vermeye başladı.

Gece ayrı, gündüz ayrı güzellik oluşturan Gülüç deresinin doğal güzellikleri, açılan yeni sosyal tesis ile bölgenin yeni gözdesi haline geldi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, 2014 yılında göreve gelmesiyle başladığı Gülüç Deresi sahil projesinin 1. Etabını kısa sürede tamamlayarak hizmete açmıştı. Başkan Demirtaş Gülüç sahilinin ikinci etap çalışmalarının ardından yapımı tamamlanan sosyal tesisi de yapılan iki etkinlikle hizmete açtı. Doğal güzelliği koruyan çalışmalar ve ışıklandırmasıyla göz kamaştıran Gülüç sahili Batı Karadeniz bölgesinin yeni yıldızı olma yolunda ilerliyor. AK Partili Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve eşi Melek Yılmaz’ın kızı Nevilay Yılmaz ile Ayhan Zeki Şensöyler ve eşi Nevin Şensöyler’in oğulları Ayberk Şensöyler, evliliğe giden ilk adımlarını Gülüç Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen görkemli nişan ile attılar. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Gülüç Sünnet Şöleni yine Sahil Kafeterya’da düzenlendi.

41 çocuk erkekliğe ilk adımlarını atmanın heyecanını yaşarken, aileleri de gurur ve mutluluğunu paylaştı. Belediye binası önünden nostalji gezi trenine binen çocuklar sahil turunun ardından sosyal tesislere geldi. Burada çocukları palyaçolar karşıladı. Programda ilk olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, yapılan duaların ardından konuşmalara geçildi. Sünnet Şöleninden konuşma yapan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, “41 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştirdik. Çocuklarımıza 41 kere maşallah diyoruz. Biz sizlerle birlikte coşkulu bir şekilde kutlamaya, mutluluğa erişmenin gururunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm Gülüç halkına, başta sevgili gençlerimizin anne babalarına teşekkür ediyorum. Biz de Gülüç Belediyesi olarak sizlere yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere. Bunların bugünün gençleri, yarının büyükleri, her biri bu vatana bu millete hizmet edecek gençlerimizdir. Bu çocuklarımızın sünnet ettirilmesinde katkı sağlayan hayırseverlere Allah razı olsun.” AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu da yaptıkları konuşmada, sünnet olan çocukların mürüvvetlerini de görme dileğinde bulundular. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün çocuk yarın delikanlı olacak çocuğumuz. Bundan sonraki yaşantılarında sağlık, mutluluk diliyorum. İnşallah memleketimize, ülkemize, İslam alemine faydalı evlatlar olarak yetişecekler. Bizim bıraktığımız görevleri bu çocuklarımız alacaklar.” Başkan Demirtaş, Katkılarından dolayı Kaymakam Çorumluoğlu’na plaket takdim etti. Öte yandan Sünnet Şöleni’ne katkı sağlayan hayır sever iş insanlarına da plaketler verildi.

Sünnet olan 41 çocuk daha sonra sahneye gelen robotlar ile birlikte dans ederek doyasıya eğlendi. Sünnet Şöleni’nin son bölümünde ise çocuklar için sahil bandında at gezisi düzenlendi.

