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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’teki ses telleri kesilen köpekler ile ilgili rapor yayımlandı

Başkent’teki ses telleri kesilen köpekler ile ilgili rapor yayımlandı

Arşiv (köpeklerin görüntüsü)

( ANKARA ) ANKARA

Evrese Köpek Sağlık Riski Forma Hayvan 


- Başkent’te ses telleri kesilen köpekler ile ilgili Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde hazırlanan rapor yayımlandı. Rapora göre muayene edilen 4 köpeğin birden fazla sayıda cerrahi girişime maruz kalmış olma ihtimalinin yüksek olduğu açıklandı. Ankara’nın Keçiören ilçesi, Uyanış Mahallesi’nde 2 Aralık tarihinde yapılan denetim sonrasında el konulan 68 adet köpeğin 4’ü, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde muayene edildi. Köpeklerin ses çıkaramadığı bilgisinin paylaşılması ve bu doğrultuda talepte bulunulması üzerine rutin muayeneye ek olarak ses telleri üzerine de muayeneler gerçekleştirildi.
Elde edilen bulgular ise derlenerek rapor haline getirildi Muayene süreci sonunda, değerlendirilen 4 köpekte ses tellerine yönelik operatif girişimde bulunulduğu, operasyon için gırtlak bölgesine ağız boşluğu içinden yaklaşıldığı, yutak ve gırtlak bölgesinde şiddetli doku hasarı oluşturan ve yüksek düzeyde ağrıya neden olan standart dışı operatif uygulamalar yapıldığı kanaatine varıldığı açıklandı. “Köpeklerin genel sağlık durumlarının zayıf olduğu kanaatine varıldı” Ayrıca hayvanlar üzerine yapılan muayeneler sonucunda hazırlanan raporun devamında; hayvanların bahsi geçen operasyonu birden fazla kez geçirdiğine dair bir bulguya ulaşmanın olanaklı olmadığı, ancak bölgedeki deformasyon dikkate alındığında, her bir hayvanın birden fazla sayıda cerrahi girişime maruz kalmış olma ihtimalinin yüksek olduğu, oluşturulan fiziksel hasarın ve ses kaybının kalıcı olduğu, üst solunum yollarında kalıcı hasar bulunduğu için hayvanların enfeksiyonlara ve diğer pek çok sağlık riskine yatkın olduğu, genel sağlık durumlarının zayıf olduğu, maruz kalınan uzun süreli travma ve geçirilen süreçte çevresel uyaran azlığı nedeniyle davranış terapisine gereksinim olduğu, hayvanların geri kalan yaşamları boyunca yakın gözetim altında ve özel ilgi ile bakımlarının güvence altına alınmasının zorunlu olduğu kanaatine varıldığı belirtildi. (UTK-
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