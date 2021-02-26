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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Başkent’teki depo yangının görgü tanığı İHA’ya konuştu: 'Sabah işçiler gelince içeri girdiler, yangın var diye koşuşturdular'

Başkent’teki depo yangının görgü tanığı İHA’ya konuştu: 'Sabah işçiler gelince içeri girdiler, yangın var diye koşuşturdular'

Görgü tanığı röportaj

( ANKARA ) Başkent’teki depo yangının görgü tanığı İHA’ya konuştu: "Sabah işçiler gelince içeri girdiler, yangın var diye koşuşturdular" ANKARA

Görgü Tanığı Süt Ürünleri Gıda Deposu Kamyoncu Kamyon Şoförü 


- Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangın, 4 katlı gıda deposunu küle çevirdi. Yangını gören kamyon şoförü, ”Sabah depoya gelen işçiler yangın var diye koşturdular” dedi.
Kahramankazan ilçesi Sarayköy mevkiinde meydana gelen yanında süt ürünleri, gıda ve bakliyat malzemeleri içeren 4 katlı depo alevlere teslim oldu. Yangını gören depo şoförü olay hakkında, “Ben kamyoncuyum mal getirdim, burada yattım. Sabah işçiler gelince içeri girdiler yangın var diye koşuşturdular. Saat 8 çeyrek falandı yangın çıktığında. Yukarıdan yanan ateşler aşağı düşenler yandı hep. Genelde koli karton kuru gıdaymış burası zaten” diye konuştu.

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