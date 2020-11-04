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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent’te sonbahar

Başkent’te sonbahar

sonbahar manzaraları

( ANKARA ) ANKARA

Ölümsüz Başkent Bisiklet Sonbahar 


- Yılın her mevsiminde farklı güzellikleri içinde barındıran Başkent, sonbahar renklerine büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait park ve rekreasyon alanları; sarı, yeşil, kahverengi, mavi ve kırmızının her tonuyla hem Başkentlilere hem de turistlere ev sahipliği yapıyor. Yürüyüş yapan, bisiklete binen, kitap okuyan vatandaşlar bu görsel şölen eşliğinde ve güneşin son tatlı sıcaklığında Başkent’in tadını çıkarıyor. Sonbahar mevsiminin etkisini gösterdiği şu günlerde Başkent’in park ve rekreasyon alanları da sarı, yeşil, kahverengi, mavi ve kırmızının her tonuyla görenleri büyülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait park ve rekreasyon alanlarında yürüyüş yapan, bisiklete binan, kitap okuyan, müzik dinleyen vatandaşlar sonbahar mevsiminin görsel güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıtıyor. Çubuk-1 barajı’ndan botanik parkı’na başkent’in rengi sonbahar Güneşin son sıcaklığını gösterdiği kasım ayında park ve rekreasyon alanlarında vakit geçirmeyi seven Başkentliler kadar turistler de sonbahar mevsiminin renklerinin adeta tadını çıkarıyor. Başkent Ankara; Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’ndan Botanik Parkı’na, Dikmen Vadisi’nden Seğmenler Parkı’na, Gençlik Parkı’ndan 30 Ağustos Zafer Parkı’na, Mogan Park’tan Göksu Parkı’na, Kurtuluş Parkı’ndan Kuğulu Park’a kadar sonbaharın en güzel renklerine bürünürken, fotoğraf tutkunlarının fotoğraflarıyla da ölümsüzleşiyor. (GE-BC-
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