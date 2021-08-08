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Başkent'te bir inşaatın istinat duvarının çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Başkent'te bir inşaatın istinat duvarının çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı

Başkent'te bir inşaatın istinat duvarının çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

( ANKARA ) ANKARA

Gürültü Kamera İstinat Duvarı Güvenlik Önlemi Çökme 


- Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir inşaatın fore kazıklar kullanılarak yapılan istinat duvarı çöktü, bitişikteki binalar boşaltıldı. İstinat duvarının çökme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki M.I.’ye ait inşaatta fore kazıklar kullanılarak yapılan istinat duvarı, büyük bir gürültü ille çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve Ankara Su Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri yönlendirildi. Olayın yaşandığı bulvarda güvenlik önlemi alan ekipler, inşaatın bitişiğindeki binalarda yaşayanları da tedbir amaçlı tahliye etti. Yol trafiğe kapatılırken bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. (UTK-
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