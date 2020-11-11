- Başkent’te arkadaşlık sitesinden tanıştığı şahısları gasp eden kişi tutuklandı



- Ankara’da arkadaşlık sitesinden tanıştığı şahısları buluşma yerine çağırarak gasp eden bir şahıs Ankara Emniyeti'nin operasyonu sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi. Başkent’te arkadaşlık sitesinde tanıştığı şahısları buluşma noktalarında “Kardeşimle sen mi buluşacaktın? Bu mahallede böyle şeyler ayıp kardeşim” diyerek belindeki tabancaya ait şarjörü çıkarıp mermileri göstererek korkuttuktan sonra ellerindeki cep telefonlarını gasp eden İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11-16 ve 25 Ekim tarihlerinde Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut’ta meydana gelen silahlı yağma olaylarının ardından mağdurlar U.G.-Ü.Y. ve E.T. şikayette bulundu. Ankara Emniyeti’nin çalışmaları sonucu şüpheli şahısın tespit edilmesi için yaklaşık 200 güvenlik kamera kaydı incelenerek suçun İ.T. tarafından yapıldığı tespit edildi. Daha öncede aynı şekilde gasp olayına karıştığı anlaşılan İ.T. isimli şahıs akşam saatlerinde yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Konu ile ilgili olarak İ.T. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (YEK-



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