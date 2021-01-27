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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Başkent polisinden FETÖ operasyonu: Emekli tuğgenerallerin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı

Başkent polisinden FETÖ operasyonu: Emekli tuğgenerallerin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı

Şüpheli şahısların görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Polis General Mahrem Akalan Terör Örgütü 


- Ankara’da FETÖ/PYD terör örgütü üyesi 4 kişiden 3'ü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibat kurduklarına yönelik analiz çalışmaları doğrultusunda tespit edilen 4 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
3 emekli tuğgeneral ve 1 mahrem imama yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. (ALİ-
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