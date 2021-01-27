Başkent polisinden FETÖ operasyonu: Emekli tuğgenerallerin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı



- Ankara’da FETÖ/PYD terör örgütü üyesi 4 kişiden 3'ü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibat kurduklarına yönelik analiz çalışmaları doğrultusunda tespit edilen 4 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

3 emekli tuğgeneral ve 1 mahrem imama yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. (ALİ-



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