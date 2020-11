Başkan Zolan, İzmir depreminde görev yapan itfaiyecileri ziyaret etti

-Başkan Zolan'ın selamlaşmasından görüntü

- İzmir'de yaşanan depremin hemen ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibini ziyaret eden Başkan Zolan, "Her türlü riski alarak insanlarımıza ulaşmak için gayret sarf ettiniz, sizlerle ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İzmir'in Seferhisar ilçesinde yaşanan depremin hemen ardından afet bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarete Başkan Osman Zolan’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, İtfaiye Dairesi Başkanı Armağan Murat Başlı ve deprem bölgesinde görev yapan personel katıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığı İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleştirdiği çabalar nedeniyle özel teşekkür ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Başkan Zolan, deprem bölgesindeki çalışmalardan dolayı emek veren, gayret sarf eden herkese teşekkür etti. “İzmir'deki fedakarlıklarınız unutulmaz" Mesai mefhumu gözetmeden, Denizli’de vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için görev yapan İtfaiye teşkilatı ile gurur duyduklarını söyleyen Başkan Zolan, "Her türlü riski alarak insanlarımıza ulaşmak için gayret sarf ettiniz, sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. İzmir’de örnek bir çalışma yürüten itfaiye teşkilatının fedakârlıklarının unutulmayacağız. Depremin hemen ardından 'Bir can kurtarabilir miyim?' diye oraya koştunuz. Sizleri ziyaret ettim, gayretiniz fedakârlıklarınız kıyafetlerinizde dahi gözüküyordu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Esas olan azminiz” Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak her zaman teyakkuzda olduklarını söyleyen Başkan Zolan, "Bizim her şeye hazır ve nazır olmamız lazım. Öncesinde alınacak tedbirlerimiz de var. Eğitimlerimizi ve tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkararak yeni gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Esas olan azminiz. Bu azim, insan ve vatan sevginizle bütünleştiğinde ortaya çok başarılı işler çıkacak. İstiyoruz ki hiçbir felaket, afet olmasın. Ancak hayat, her şeyi içerisinde barındırıyor. Allah’ım şehrimizde, ülkemizde, dünyada yaşayan tüm insanlara can sağlığı versin. Sizlere özel olarak tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

