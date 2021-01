Başkan Yazıcı’dan engelli yazar Ersin Ata’ya anlamlı ziyaret

-Başkan Yazıcı ve Ersin Ata’nın buluşması

-Başkan Yazıcı ve Ersin Atanın sohbeti

-Başkan Yazıcı ile röp.

-Ersin Ata ile röp.

-Ersin Ata’nın derbi yorumu

-Ersin Ata’nın annesi ile röp.

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Tuzla’da yaşayan Ersin Ata engel tanımıyor. Tüm engellilerin ne denli zorluklar çektiğini anlatan ‘Engeller Sona Ersin’, ‘Engelsizsiniz’ ve ‘Sen Her Şeye Değersin’ isimli 3 kitabın yazarı. Ata’yı evinde ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her konuda kendisine destek olduğunu ifade ederek, “Ersin Ata, Herkese ilham olacak azme ve şevke, dünyaya tutunuş şekliyle herkesi motive edebilecek ilham kaynağı olacak. Kardeşimi tebrik ediyorum. İyi ki var diyorum. Kendisiyle arkadaşlığımız ve dostluğumuz devam edecek” dedi.

Tuzla’da yaşayan ve yazdığı ‘Engeller Sona Ersin’, ‘Engelsizsiniz’ ve ‘Sen Her Şeye Değersin’ isimli kitapları ile engellilerin ne derli zorluklar çektiğini kaleme alan Ersin Ata, yazdığı kitapları Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya ulaştırdı. Bunun üzerine Başkan Yazıcı, Ersin Ata’yı evinde ziyaret etti. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Yazıcı ile Ersin Ata, kitaplar üzerine sohbet etti. Kitaplarının daha çok insan ulaşmasını isteyen Ersin Ata, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan hem yeni bir bilgisayar hem de kitaplarının okullarda öğrencilere ve vatandaşlara ulaşmasını istedi. Eski bilgisayarını ihtiyaç sahibi bir öğrenciye vermesi konusunda Ersin Ata ile anlaşan Başkan Yazıcı, Ata’ya yeni bir bilgisayar sözü vererek, kitaplarının okullara ve daha fazla insana ulaşması için elinden geleni yapacağını söyledi.



“Ersin Ata ile dostluğumuz devam edecek” Ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Ersin Ata kardeşimizi ziyaret ettik. Kendisi tüm engellerine rağmen tüm engelleri aşarak üç tane kitap yazmış bir kardeşimiz. Sosyal medya platformu Instagram’dan arkadaşım zaten. Sürekli yazışıyoruz. Bizim imza günümüze de kitap fuarında bulunmuştu. Ama kendisi gerçekten herkese ilham olacak azime, şevke ve dünyaya tutunuş şekliyle de herkesi motive edebilecek ve ilham kaynağı olacak kardeşimi tebrik ediyorum. İyi ki var diyorum. Kendisiyle arkadaşlığımız ve dostluğumuz devam edecek” dedi.

“Çok mutlu oldum” Başkanın kendisini ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olan Ersin Ata, ”Çok mutlu oldum. Başkanımız zaten Tuzla’ya çok hizmeti olan birisi. Çok teşekkür ediyorum. Koyu bir Beşiktaş tarafı olan Ersin Ata, Pazar günü oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisi hakkında sorulan soruya da cevap verdi. Ersin Ata,” İnşallah hafta sonu Beşiktaş yener. Takımı çok iyi buluyorum. Özellikle Sergen Yalçın hocama böyle bir takım kurduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

“Oğlumuz ile bu küçücük odada çok huzurluyuz” Ersin Ata’nın annesi Havva Ata, ”Ersin mükemmel bir çocuk. Oğlumuz ile bu küçücük odada çok huzurluyuz. Ersin ile beraber bu pandemi döneninde bu odanın içerisindeyiz. Dışarıya oğlum da ben de çıkmıyoruz. Oğlum başkanımızı çok seviyor. Ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyor. Allah razı olsun” dedi.





loading...