Başkan Ergün, susuzluk ve kuraklık tehlikesine dikkat çekti

( MANİSA ) -- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: "Su hayattır"- "Bizler, doğanın sadece bir parçasıyız. Doğa biz olmadan da var olur fakat biz su olmadan yaşayamayız" MANİSA



- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, susuzluk ve kuraklık tehlikesine dikkat çekti. Susuzluk ve kuraklığın küresel ölçekte bir sorun olduğunu ifade eden Başkan Ergün, “Bizler, doğanın sadece bir parçasıyız. Doğa biz olmadan da var olur fakat biz su olmadan yaşayamayız” dedi.

Su kaynaklarının hızla tükendiği, mevsim normallerine göre yağması gereken yağışların istenilen düzeyde olmaması, susuzluk ve kuraklık tehlikesini her geçen gün daha çok hissettiriyor. 2020 yılı, Manisa'da son 13 yılın en az yağış alan senesi oldu. Geçmiş yılların ortalamasına göre ise bereketli Gediz ve Bakırçay Havzalarına bu yıl 200 kilogram daha az yağış düştü. Su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalara büyük önem veren ve bu konuda önemli adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de bir mesaj yayınlayarak susuzluk ve kuraklık tehdidine bir kez daha dikkat çekti, uyarılarda bulundu. Başkan Ergün, su kaynaklarının hızla tükenmekte olduğunun altını çizerek, tek hedeflerinin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu vurguladı. Başkan Ergün, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Dünyamız, susuzluk ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Öncelikle hepimizin bilmesi gereken, su kaynaklarımızın sınırsız olmadığıdır. Amacım karamsar bir tablo çizmek değil ama gerçekler ve rakamlar ortada. Şuan ne yazık ki su fakiri bir ülke konumundayız. Suyumuzu korumazsak, yakın bir gelecekte maalesef su kıtlığı çeken bir ülke konumuna düşeceğiz. Henüz 15-20 yıl önce 50 metrelerde ulaştığımız suya, bugün ancak 350-400 metrelerde ulaşabiliyoruz. Manisa'da bugün yaklaşık 1,5 milyon kişiye içme suyu temin ediyoruz. 2.000 üzerinde sondajımız var. Sadece son 5 yılda 400'ün üzerinde yeni sondaj açtık. Her geçen gün sondajlarımız kuruyor ya da yeraltı suları daha derinlere iniyor. Tabiatı Allah'ın bize emaneti olarak görmemiz gerekiyor. Bizler, doğanın sadece bir parçasıyız. Doğa biz olmadan da var olur fakat biz su olmadan yaşayamayız. Küresel ölçekte bir soruna karşı mücadele veriyoruz. Tek hedefimiz gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak. Evlatlarımıza tüm kaynakları tükenmiş bir dünya bırakamayız. Alacağımız tedbirler ve atacağımız doğru adımlarla daha yaşanabilir bir dünya mümkün. Her zaman söylediğimiz gibi 'Susuzluk Kaderimiz Değil!' gelin hep birlikte bu sorunun üstesinden gelelim. Su hayattır." (SC-



