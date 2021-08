Başkan Dündar, muhtarları ağırladı

-Açıklamalar



- Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimle göreve gelen Burhan Mandacı ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Dündar, hep birlikte Osmangazi’ye en güzel hizmetleri getireceklerini söyledi.



Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarların sıkıntı ve taleplerine kulak verdi. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’ın da katıldığı toplantıda muhtarların önemine vurgu yapan Başkan Dündar, muhtarların mahallenin sorunları ile çözüm mercileri arasında çok önemli bir köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi. Osmangazi’yi güzelleştirmek ve vatandaşlara kaliteli bir hayat sunmak adına, muhtarlarla koordineli şekilde çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu söyledi.



Mahallî idareler olarak herkesin görev bölgesinde hizmet ürettiğine vurgu yapan Başkan Dündar, “Muhtarlarımız mahallelerindeki sıkıntıları ve dertleri dinleyip, bizlere iletiyor. Bizler de çözüm üretiyoruz. Mahallelerdeki talepler bitmez. Yıllar geçtikçe taleplerin de değiştiğini görüyoruz. İnsanların 20-30 yıl önceki ile günümüz arasındaki düşünce ve yaşam tarzı farklılıklar gösteriyor. Bu farklılıklarla beraber vatandaşların talepleri de değişiklik gösteriyor. Bizler görev sorumluluğumuz ve imkanlarımız doğrultusunda hizmet üretiyoruz. Bizim esas vazifemiz temizlik işleridir. Çöpleri düzenli topluyorsak, cadde ve sokakları süpürüyorsak ilçemizi temiz tutuyoruz demektir. Herkes kendi kapısının önünden temizliğe başladığı zaman bu her yere yansır. Temizlik konusunda toplumsal baskı oluşturmalıyız. Herkes temizlik konusunda hassasiyet göstermeli. Bu ülkede öyle dönemler geçirdi ki belediyeler esas vazifelerini yapamaz haldeydi. Esas vazifemizi yapamadıktan sonra başka işler yapmışız hiç kıymeti yok” dedi.

“Büyük eserler yapmak önemli, ancak mahallelerdeki bir çukuru doldurup bir sıkıntıyı gidermek daha da önemli” diyen Başkan Dündar, “Mahallelerimize hizmet götürmek bizim önceliğimiz. Bunun için muhtarlarımızla olan iletişim çok önemli. Ortak ihtiyacı, ortak talebi yakalamalıyız. Bizler görevimiz olduğu için hizmet üretiyoruz. Bir daha ki seçimlerde aday olabilmek için değil. Görevimizi en iyi şekilde yerine getiriyorsak zaten onun karşılığını da alırız. Biz bir hesap peşinde olarak iş yapmıyoruz. Biz ilk baş Hakk’a daha sonra halka hesap vermekle yükümlüyüz” ifadelerini kullandı. Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da, Başkan Dündar’a kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “17 Mart’ta göreve geldiğimiz günden itibaren Mustafa Başkanımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Muhtarlarımızla bölge toplantıları yapıyoruz. Bu toplantılarda muhtarlarımızın dile getirdiği sıkıntı ve talepleri başkanımıza iletiyoruz. Başkanımız da gerekeni yapıyor. Osmangazi için her zaman canla başla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti” dedi.

