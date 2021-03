Başkan Dr. Kerem Kınık: Uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz

-Başkan Kınık'ın çocuklarla oynaması

Kızılay Başkanı Kınık: Yüzleştiğimiz en büyük insanlık dramı Suriye krizi



- Kızılay Başkanı Kerem Kınık Sancaktepe Toplum Merkezi'nde eğitim gören Suriyeli çocuklarla bir araya gelerek oyunlar oynayıp, şarkılar söyledi.



Etkinlik sonrası konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Sadece Suriyeli mülteciler değil, Suriye'nin içerisinde yaşayan insanlar da bugün benzer acıları yaşıyorlar. Gelinen noktada ise her türlü çabaya rağmen maalesef uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz” dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sancaktepe Toplum Merkezi'nde, savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli çocuklarla buluştu. Başkan Kınık, Suriyeli çocuklarla buluştuğu etkinlikte onlarla oyunlar oynayıp, türküler söyledi.



Etkinlik süresince renkli dakikalara sahne olan programda çocuklar doyasıya eğlendi. Öte yandan Başkan Kınık, Sancaktepe Toplum Merkezi'nde çocuklara yönelik derslerden, kültür sanat faaliyetlerine kadar verilen eğitimleri yerinde incelerken, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. “Cihan harbinden bu yana yüzleştiğimiz en büyük insanlık dramı” Etkinlik sonrası konuşan Başkan Kınık, “Suriye'de savaşın yıkımın gözyaşının onuncu yılına geride bırakıyoruz. Uluslararası sistemin bu savaşın durdurularak barışın tesis edilmesinde çaresiz kalmalarından dolayı büyük bir insanlık dramı ortaya çıktı. Suriye krizi ikinci Cihan harbinden bu yana yüzleştiğimiz en büyük insanlık dramı. Suriye krizi sonrası ülke nüfusunun yarısı evlerini ve ülkesini terk ettiler. Beş buçuk milyonu yurt dışına çıkmak durumunda kalan Suriyelilerin yaklaşık üç milyon yedi yüz bini şu anda ülkemizde yaşıyor. Bugün evleri dışında mülteci olarak doğan 1 milyon bebekten bahsedebiliriz. Bu bebekler evlerini ve ülkelerini görmeden büyüyor. Sadece Suriyeli mülteciler değil, Suriye'nin içerisinde yaşayan insanlar da bugün benzer acıları yaşıyorlar. Gelinen noktada ise her türlü çabaya rağmen maalesef uluslararası sistemin barışı tesis edemediğini görüyoruz. İçme suyuna erişemiyorlar, okullarına gidemiyorlar” diye konuştu.

“10 yıldır gayretlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” Suriye’deki gündelik yaşama ilişkin bilgiler veren Başkan Kınık, “Ülkelerinin sağlık sistemi çökmüş durumda. Sağlık çalışanlarının yüzde yetmişi ülkelerini terk etmiş vaziyette. Ülke genelinde adalet güvenlik hizmetleri, elektrik, su gibi ana hizmetler verilemiyor. Bugün gelinen noktada ‘Açık Kapı’ politikasıyla milyonların hayatını kurtaran Türkiye onuncu yılında üzerine düşenin yapmış olmanın başarısını ifade ediyor. Kızılay olarak devletimizin Açık Kapı politikasına ve sağlık ve eğitim hizmetlerinde yapmış olduğu çok büyük ve dünyanın en geniş kapsamlı koruma ve hizmet politikalarına destek olmak için biz de on yıldır çalışıyoruz. Kızılay olarak, Suriyeli çocuk ve bireylerin herhangi bir sıkıntıya girmeden, suça bulaşmadan eğitim alarak iş bulabilecekleri bir ortamı tesis etmeye gayret ediyoruz” dedi.

