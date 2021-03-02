- Başkan Bozkurt kadın meclis üyelerinin emekçi kadınlar gününü kutladı

-Başkan Bozkurt konuşmaları



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Mart ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde kadın meclis üyelerinin ve meclisteki kadın personellerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Esenyurt Belediyesi, Mart ayı meclis toplantısının birinci birleşimi, meclis salonunda yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlığında yapılan toplantıda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü unutulmadı. Başkan Bozkurt, kadın meclis üyelerinin ve mecliste bulunan belediye personellerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, onlara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Mecliste yaptığı konuşmada, kadınların hayatın kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt, “Onları, sadece cinsiyet açısından farklı bir insan olarak değerlendiremeyiz. Böyle bir yaklaşım, bugün kadınların yaşadığı sorunların büyük bir bölümünü oluşturmuştur. Kadınlar tam da hayatın merkezindedir ve öyle olmalıdır. Hatta erkeklerin bir adım daha önündedir. Kadınların, yaşam içerisinde kendilerini keşfetmeye, güçlendirmeye, birlikte olmaya, erkeklerle beraber bu yaşamda eşit yaşama hakkına sahip olduklarını göstermeye, anlamaya hakları vardır” diye konuştu.

“Cinsiyet eşitliği komisyonu kuralım” Mecliste, kadınların sorunlarının ele alınacağı Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulmasını teklif eden Başkan Bozkurt şöyle devam etti: “Haddimize değil ama kadınların en az bizim kadar yaşama hakkı olduğunu buradan bir erkek olarak beyan etmek istiyorum. İyi ki varlar. Teşekkür ediyorum varlıkları ve bize kattıkları için. Eğer sizler de uygun görürseniz Nisan ayındaki mecliste Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kuralım. Sadece meclise gelen gündemleri değerlendirmek için değil, yaşamın diğer alanında kadınların yaşadığı sorunları araştırıp, inceleyip bizim yapabileceğimiz önerileri meclise getirmeleri için bir teklifte bulunayım. Bence bu son derece önemli. Yüce meclis böyle bir teklifi kabul eder ve bu konuda karar verirse kadınlar adına son derece önemli bir aşama sağlanmış olur.” (EG-



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