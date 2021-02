Başkan Aydın yeni açılan salonda yeniden evlenen çiftin nikahını kıydı

-Başkan Aydın'ın gelişi, personelle sohbeti

( İSTANBUL )- Beykoz Belediyesi'nden ikinci nikah salonu hizmeti- Beykoz ikinci nikah salonuna kavuştu İSTANBUL



- Beykoz Belediyesi tarafından hizmete açılan Kavacık Nikah Salonu hizmet vermeye başladı.

Salonun ilk gününde binaya gelerek incelemelerde bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bir çiftin de nikahını kıydı. Beykoz Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonrası Kavacık Nikah Salonu hizmete açıldı. Başkan Murat Aydın nikah salonunun açılışına katılım sağladı. Bina içerisinde incelemelerde bulunan Başkan Aydın, yetkililerden bilgi aldı. Personellerle sohbet etti. Başkan Aydın, yeni salonun ilk gününde, yedi yıl sonra yeniden bir araya gelen bir çiftin de nikahını kıydı. Nikah öncesinde çifti odasında ziyaret ederek sohbet eden Aydın, nikah sonrasında ise çifte hediyelerini takdim etti. Çiftin nikahını kıyan Başkan Aydın, "Yeni binamız olan Kavacık Nikah Salonunda ilk nikahımızı kıydık. Çiftimiz, geçmişte uzun bir evlilik yaşamış ve ayrılmış. Ve şimdi ise yeniden bir araya gelmişler. Kendilerine mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

"Her iki salonumuzda hizmet vermeye devam edecek" Yeni açılan nikah salonuna ilişkin konuşan Başkan Aydın, "Beykoz İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir tanesi. Tek bir nikah salonumuz vardı. O da Beykoz'un güney yakasındaydı. Beykoz'un kuzey yakasında bulunan bu nikah salonumuz sayesinde Beykozlu hemşehrilerimiz açısından hizmet kalitesini arttıracaktır. Her iki nikah salonumuzda hizmet vermeye devam edecek. Beykozlu hemşehrilerimizin bize hizmet verme yetkisini sundukları için teşekkür ediyorum diye konuştu.

