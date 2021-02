Başkan Arısoy'dan İBB'ye spor kompleksi tepkisi

- Zeytinburnu'nda depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan ve yeniden spor kompleksi yapılması beklenen araziyi İBB'nin iade etme kararını değerlendiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bir an evvel İBB’nin bu hatalı ve yanlış kararından dönmesini bekliyoruz” dedi.

İBB tarafından işletilen, İstanbul ve Zeytinburnu halkına spor salonu olarak uzun yıllar hizmet veren tesis, 2018 yılında depreme karşı dayanıksız olması nedeniyle yıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), mahkeme kararıyla kamulaştırdığı ve spor kompleksi yapılması beklenen araziyi iade etme kararı aldı. İBB, 2016 yılında İBB Spor Salonu’nun bulunduğu 9 bin 160 metrekarelik arsanın bin 483 metrekarelik kısmını mahkeme kararıyla kamulaştırmıştı. İmar planlarında “Kapalı Spor Kompleksi Alanı” olarak yer alan arazi için İBB’nin ödediği bedel 13 milyon 351 bin 590 TL oldu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da İBB'nin spor kompleksi yapılması beklenen araziyi iade etme kararıyla ilgili açıklama yaptı.“Her yaş grubundan insanlar burada spor yaptılar”Söz konusu araziye gelen Başkan Arısoy, “Arkamdaki arsada bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kapalı spor salonu vardı. Yıllarca Zeytinburnu’ndaki çocuklarımız, gençlerimiz, herkes, her yaş grubundan insanlar burada spor yaptılar. Bu spor salonu 2018 yılında depreme dayanıklı olmadığı sebebiyle yıkıldı. Buraya kadar her şey normal ama bundan daha önce buradaki spor salonuyla birlikte şimdi yine arkamda gördüğünüz ve artık kullanılamaz durumda olan stadyumla birlikte bir Zeytinburnu spor kompleksi projesi başladı.

Bunun için daha önce yıkıldığını söylediğim Zeytinburnu kapalı spor salonundaki bir özel vakfa ait hissenin kamulaştırılması için 2014 yılında karar alındı, 2018’e kadar bütün mahkeme süreci tamamlandı. Bu yılın başında tapuya tescil edildi. Yani bu arsanın üzerinde bulunan hisse Büyükşehir Belediyesi’ne geçmişti” dedi.

“Bir an evvel İBB’nin bu hatalı ve yanlış kararından dönmesini bekliyoruz”İBB’nin kararıyla ilgili bilgi veren Arısoy, “Asıl bir arada olmamıza sebep olan karar bundan sonra başladı.

İBB’nin Ocak ayının son encümen toplantısına buradaki kamulaştırılmanın vazgeçme kararı teklif olarak geldi. AK Partili encümen üyelerinin itirazı üzerine 1 hafta ertelendi ve geçen hafta yani 3 Şubat günü buradaki kamulaştırılma kararından vazgeçme kararı alındı. Bu karar, buradaki Zeytinburnu spor kompleksi tesisinden vazgeçmek demektir. Doğrusu, buradaki çalışmalar bizim mülkiyetimizle ilgili davalar devam ederken bu kararı şaşkınlıkla karşıladık. Bir an evvel İBB’nin bu hatalı ve yanlış kararından dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Yargıdan döneceğinden eminiz”Sözlerini sürdüren Başkan Arısoy, “Önce İBB’nin bu hatalı kararından dönmesini bekleyeceğiz ama ondan sonra zaten encümen olarak seçilmiş AK Partili üyelerin çok güçlü bir muhalefet gerekçesi var. Onlarla birlikte bunun yargıdan döneceğinden eminiz ama ona kalmadan İBB’nin geri adım atmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



