Başkan Aktaş’tan ‘kan ver, can ver’ çağrısı

( BURSA ) - BURSA



- Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Sen gönüllüsün, kan ver can ver’ sloganıyla Büyükşehir’in gönüllüleriyle birlikte kan verdi. Kent Meydanı’ndaki kan bağışına Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz da katıldı.

‘Sen gönüllüsün, kan ver can ver’ sloganıyla 3-4 Şubat tarihleri arasında şehrin farklı bölgelerinde kan bağışında bulunan Büyükşehir’in gönüllüleri, bu sefer Kent Meydanı Kızılay Kan Bağışı Noktası’nda benzer etkinlik gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle azalan Kızılay’ın kan stoklarına destek olmak için yapılan etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Kan bağışının toplumsal dayanışma ve sorumluluk bilinci açısından son derece önemli olduğunu kaydeden Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, “Başka hayatlara umut olmak elimizde. Kan verip, can kurtarabiliriz. Bu anlayış ile herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında, etkinliğe katılan gönüllüleri de kutladı. Büyükşehir Belediyesi olarak 5 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Bursa mahalle gönüllüleri seferberliği başlattıklarını ve yine Büyükşehir çatısı altında kurulan bu birlikteliğin Bursa’da birbirinden farklı ve güzel birçok organizasyona imza attığını dile getiren Başkan Aktaş, “Toplumun her kesiminde gönüllülük kavramının daha da yaygınlaşması ve gönüllülerin artması için herkesi bu tür etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Bu anlayışın tüm Bursa’da dalga dalga yayılacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kent Meydanı’ndaki kan bağışına katılan Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz ise pandemi sebebiyle kan stoklarının oldukça azaldığını vurgulayarak, tertip edilen kampanyadan ötürü Başkan Aktaş’a teşekkür etti. 1 kan vermenin 3 can kurtardığını anlatan Susmaz, sürece katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti. (MŞ-Y)



