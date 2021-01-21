Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Başına tabanca dayayıp havaya ateş açan şahsı, özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi

Başına tabanca dayayıp havaya ateş açan şahsı, özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi

Elinde tabanca olan şahsın genel ve detay görüntüleri

Polis Aracı Polis Merkezi Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri Müstakil Ev 

-Şüphelinin evinden genel görüntüler
-Elinde tabanca olan şahıstan genel ve detay görüntüler
-Polislerden genel ve detay görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler
-Özel harekat timlerinin evin içerisine girmesi
-Yakalanan şüphelinin polis aracına bindirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da psikolojik sıkıntıları olan bir kişi tabancayı başına dayayarak intihar edeceğini söylerken havaya da birkaç el ateş açtı. Polislerin ikna çabalarını umursamayan kişi kendini kilitlediği oda içerisinde özel harekat timleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesindeki müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir psikolojik sıkıntıları olan M.Ç (34), evinde bulundurduğu tabancayı alarak oturduğu yerin dam kısmına çıktı. M.Ç. tabancayı başına dayadığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç. ikna etmeye çalıştı. Ancak M.Ç. polisleri umursamayarak bu sefer havaya ateş açmaya başladı.
M.Ç. havaya ateş açtıktan sonra damdan evin içerisine girip kendini odasına kilitledi. “Özel harekat kapıyı kırıp elinde tabanca olan şahsı etkisiz hale getirdi” Bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Olay mahalline gelen özel harekat timleri, evin içerisine girdi. Önce M.Ç. ile konuşup ikna etmeye çalıştı ancak şahıs ikna olmadı. Tekrardan oda içerisinde silahı ateşledi. Bunun üzerine özel harekat timleri içeri baskın düzenleyerek elinde tabanca olan M.Ç.’yi etkisiz hale getirdi. Yakalanan M.Ç. polis merkezine götürüldü. (CNK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı