Başakşehirli Eren’in müzik aşkı otizmi yendi

İSTANBUL



- Başakşehir Belediyesi Engelsiz Sanat Atölyesi ile hayata tutunan 16 yaşındaki otizmli Eren Hallumoğlu’nun müzik aşkı tüm engelleri ortadan kaldırdı. Davul, bağlama, piyana, ud ve keman çalan güzel sanatlar lisesi öğrencisi Eren, müzik eğitimine güzel sanatlar fakültesinde devam etmeyi hedefliyor. Eren Hallumoğlu, 2004 yılında dünyaya geldi. Ailesi 2 yaşındayken Eren’in gelişiminin yaşıtlarına göre geride olduğunu fark etti. Otizm tanısı konulan Eren, 3 yaşında özel eğitim almaya başladı.

Ailesinin her anlamda desteklediği Eren’in hayatı, müzik ve sevgiyle değişti. “Her otizmli bireyin bir yeteneği oluyor” Yaşadıkları zorlu süreci ve Eren’in başarı hikayesini anlatan babası Uğur Hallumoğlu, “Eren, 3 yaşından itibaren özel eğitim almaya başladı.

Otizmde erken tanı tedavi için büyük öneme sahip. Her otizmli bireyin bir yeteneği oluyor. Resim, matematik ya da müzik becerisiyle kendini gösteriyor. Eren’in de müzik yeteneğinin ve müzik kulağının olduğunu keşfettik. Bunu evimizde bağlama çalarken anladım” diye konuştu.

“Ritim konusunda kendini geliştirdi” Eren’in müzik kulağının olduğunu anlamasının ardından Başakşehir Belediyesi Engelsiz Sanat Atölyesi’nin kapısını çaldığını belirten baba Hallumoğlu, şunları söyledi: “Eren burada ilk önce davul çalmaya başladı.

Ritim konusunda her geçen gün kendini geliştiren Eren, müzik öğretmeni Mehtap Durna’nın desteğiyle bağlama çalmaya başladı.

Eren’in gelişimini artırmak ve yeteneğini ortaya çıkartmak için Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi’ne başvurduk. Başvurumuz olumlu sonuçlandı ve Eren müzik sınıfında eğitime başladı.

Harika bir gelişim sürecine giren Eren kısa süre içerisinde piyano, ud ve keman çalmayı öğrendi.” “Müzik sevgisi hayatını değiştirdi” Eren’in ana enstrümanının keman olduğunu söyleyen Uğur Hallumoğlu, “Eren’in müzik yeteneği olduğunu öğretmenleri de fark etti. Otizmli bir çocuğu okulda kabullenmek büyük bir erdem istiyordu. Öğretmenlerimiz ve arkadaşları hiçbir şekilde dışlamadı ve büyük bir erdem göstererek Eren’e sımsıkı sarıldılar. Eren 2016 yılında annesini kaybetti. Buna rağmen müzik sevgisi onu hayattan koparmadı. Her geçen gün müziğe sarıldı.” dedi.

“İletişim kuramadığımız Eren, konservatuvar yolunda” Otizm dünyada tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu söyleyen Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Engelliler Şefi Ayhan Bahçeli, “Otizm sevgi ve doğru bir eğitimle sosyal hayata katılacak düzeyde gelişebiliyor. Başakşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Engelsiz Sanat Atölyesi aracılığıyla Eren’in müzik yeteneği ortaya çıktı. İlk başlarda Eren ile iletişim dahi kuramıyorduk. Göz göze gelemiyorduk, kendisine dokundurtmuyordu. Bu konuda ciddi bir mesafe kat ettik; Eren, artık bizimle şakalaşmaya başladı.

Müzik korosuna dahil oldu. İletişim kuramadığımız Eren, bugün konservatuvar yolunda. Bu bizim için büyük bir gurur.” diye konuştu.

Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi’nde müzik yeteneğini her geçen gün geliştiren Eren’in, hedefi güzel sanatlar fakültesini kazanmak.



