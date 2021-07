Başakşehir Lıvıng Lab geleceği kodluyor

-Başkan Kartoğlu'nun açıklamaları

- Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Living Lab ve VEX Robotics işbirliğiyle çocuklara robotik kodlama eğitimi verdi. Eğitimlerin ardından takımlara ayrılan çocuklar, hünerlerini düzenlenen turnuvada sergiledi. Dereceye giren teknoloji takımları, madalya ve ödüllerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’un elinden aldı. Türkiye’nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi Başakşehir Living Lab geleceği kodluyor. Teknoloji çağına genç yazılımcılar yetiştirmeye devam eden Başakşehir Living Lab, VEX Robotics işbirliğiyle 8-12 yaş arası çocuklara robotik kodlama eğitimi verdi. Eğitimin ardından çocuklar dörder kişilik gruplara ayrılarak VEX GO sahasında kıyasıya yarıştı. İlk üçe giren ekipler için sertifika ve ödül töreni düzenlendi.

Törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katılarak, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Başkan Kartoğlu oğlu Yusuf’la beraber öğrencilerle küçük bir yarış da yaptı. 24 öğrenci kodlama eğitimi aldı Robotik kodlama eğitimleri 4 gün boyunca çevrimiçi platformlar üzerinden verildi.

Türkiye genelinden 246 başvurudan 150’si değerlendirmeye alınırken, yapılan sınavların ardından 24 öğrenci yüz yüze eğitime alındı. Aynı zamanda eğitim alan 15 eğitimciye de sertifikaları verildi.

Çocuklar kıyasıya yarıştı Eğitimlerin ardından düzenlenen turnuvada öğrenciler, VEX GO sahasında hem grup içi alıştırmalar yaparken gruplar arasında yarıştılar. Turnuvada birinci olan Roboticsdream takımı 2.500 lira, ikinci olan Girlspower takımı 1.500 lira, üçüncü olan Karakoyunlar takımı ise 1.000 lira ile ödüllendirildi. Eğitimleri eğlenceli bulan öğrenciler, aldıkları eğitimden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. “Bu turnuvada kaybeden yok” Eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocukları tebrik eden Başkan Yasin Kartoğlu, “Tabii ki her yarışmanın bir kazananı olacak. Ama bugün burada bizimle olan tüm çocuklarımız, bizim için şampiyondur. Bu etkinliğimizde kaybeden olmayacak, tüm çocuklarımız kazanacak.” ifadelerini kullandı. “Yenilikçi düşünmelerini hedefliyoruz” Çocuklara öncelikle inovasyon ve teknoloji ilgisi kazandırmaya çalıştıklarını belirten Başkan Kartoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Daha sonrasında ise çocuklarımızın, problemlere ve çözümlerine yeni bakış açıları getirmesini, çevrelerindeki her türlü probleme karşı daha duyarlı hale gelmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Olaylara bütünsel bakabilme yeteneklerini geliştirsinler istiyoruz. Eleştirel düşünmelerini, üretkenlik yetisi kazanmalarını, merak duygularını artırmayı ve geleceğe dair yeni teknolojiler üretebilmeleri için onları yenilikleri düşünmeye teşvik etmeyi hedefliyoruz.” Turnuva devam ederken “mutluluğun sesi” Radyo Başakşehir’in canlı yayın aracı etkinlik alanından yayınlarını sürdürdü. Başkan Kartoğlu da, etkinlik öncesi yayına katıldı.

