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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BARTIN - Evde çıkan yangında yaralanan anne ve dumandan etkilenen çocuğu hastaneye kaldırıldı

BARTIN - Evde çıkan yangında yaralanan anne ve dumandan etkilenen çocuğu hastaneye kaldırıldı

- Yangın anı alevler ( Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü) - Söndürme çalışmaları - Olay yerindeki ambulans Bartın 'da evde çıkan yangında yaralanan anne ve dumandan etkilenen çocuğu hastaneye kaldırıldıBARTIN (AA) - Bartın 'da evde çıkan yangına müdahale ederken yaralanan anne ile dumandan etkilenen çocuğu hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi Hanife Samancıoğlu Sokak'ta tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevleri fark eden anne Umut P. (35), yangına müdahale etmek isterken yaralandı.İtfaiye tarafından kurtarılan Umut P. ve dumandan etkilenen 3 yaşındaki oğlu Yasin P. 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Anne ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Hastane Yangına Müdahale 

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