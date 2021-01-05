Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Baraj doluluk oranı kritik seviyedeydi, Ilgaz Dağında beklenen kar yağışı başladı

Baraj doluluk oranı kritik seviyedeydi, Ilgaz Dağında beklenen kar yağışı başladı

Kar yağışının çekilmesi

Hava Sıcaklıkları Doluluk Oranı İçme Suyu Kayak Sezonu Kar Yağışı 

-Oteller bölgesinden görüntü alınması
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Ilgaz Dağı’nda uzun zamandır beklenen kar yağışı başladı.
Kastamonu’da Ilgaz Dağında uzun zamandır beklenen kar yağışı akşamüzeri başladı.
Bir süredir hava sıcaklıklarının mevsim şartlarının üzerinde seyretmesi ve şehre kar yağmaması nedeniyle kuraklık yaşanıyordu. Barajlarda su seviyesinin ciddi oranda düşmesi ve içme suyunda barajlarda doluluk oranının kritik seviyeye kadar düşmesi nedeniyle vatandaşların bir süredir beklediği kar yağışı bu akşam başladı.
Uzun yıllardır Aralık ayında kayak sezonunun açılışını yapan Ilgaz Dağı Milli Park içerisinde de kar yağmaması nedeniyle pistler açılamamıştı. Akşam başlayan kar yağışıyla birlikte pistler ise beyaza büründü. Hem otel işletmecileri hem de vatandaşlar kar yağışının başlamasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Kar yağışının önümüzdeki günlerde yer yer devam etmesi bekleniyor. (Vİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı