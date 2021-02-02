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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Bangladeşli Müslümanlara, Türkiye'den su kuyusu desteği - Afyonkarahisar itfaiye teşkilatı çalışanları susuzluk çeken Asya ülkelerinde su kuyuları açtırdı

- Bangladeşli Müslümanlara, Türkiye'den su kuyusu desteği - Afyonkarahisar itfaiye teşkilatı çalışanları susuzluk çeken Asya ülkelerinde su kuyuları açtırdı

Su kuyusu açılan bölgeden detay

Hastalık Su Sıkıntısı Karahisar Kuyular 

-Çocuklar su içerken detay

( DAKKA ) - Bangladeşli Müslümanlara, Türkiye'den su kuyusu desteği - Afyonkarahisar itfaiye teşkilatı çalışanları susuzluk çeken Asya ülkelerinde su kuyuları açtırdı DAKKA

- Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye teşkilatının maddi zorluklar ve fiziki şartlar nedeniyle su sıkıntısı çeken coğrafyalara umut olmak için topladığı bağışlarla, Bangladeş'in Lalmonirhat kentine bağlı Barakhata’da su kuyuları açtırıldı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in uygun görmesi üzerine İtfaiye Müdürü Cem Kasapoğlu’nun girişimleriyle toplanan bağışlar, Sıla Derneği Afyonkarahisar Şubesi aracılığı ile Bangladeş’teki Müslümanlara umut oldu. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, itfaiye teşkilatını tebrik ederek herkese örnek olmasını temenni etti. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü çeken Müslümanlara umut olacak kampanya sonucunda açılan su kuyularının hayırlı olmasını temenni eden Zeybek, itfaiye teşkilatı ve bu hayra vesile olan Sıla Derneği Afyonkarahisar Şubesini tebrik etti. Zeybek, “Afyonkarahisar Belediyemize bağlı hayırsever itfaiye personelimizin çabalarıyla Bangladeş ülkesinde bulunan Lalmonirhat kentine bağlı Barakhata’da ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimiz için açtırılan 2 adet su kuyusunun görüntüleri ulaştı. İtfaiye personelimizi ve Sıla Derneğimizi böylesi anlamlı bir hayrı gerçekleştirdikleri için tebrik ediyorum” dedi.

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