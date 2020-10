Bandırma Deren için tek yürek oldu

-- Sıraya giren vatandaşlar

-- Kan veren vatandaşlar

-- Sedyede yatarak kan verenler

-- Form dolduran vatandaşlar

-- Deren'in babası Semih Sevinç'in konuşması

-- Deren'in annesi Songül Sevinç'in konuşması

-- Kan vermeye gelen vatandaşlardan Gökhan Yankol'un konuşması



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan ve büyüyünce veteriner olmak isteyen lösemi hastası 9 yaşındaki Deren Perihan Sevinç için Türk Kızılayı vasıtasıyla ilik nakli kampanyası başlatıldı. Yüzlerce kişi Deren için seferber oldu. Bandırma'da yaşayan lösemi hastası 9 yaşındaki Deren Perihan Sevinç için uygun ilik bulunabilmesi amacıyla Türk Kızılayı vasıtasıyla kampanya düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan ve 21-22-23 Ekim tarihlerinde devam edecek olan kampanyaya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kampanyanın başlaması ile birlikte yüzlerce kişi sıraya girerek Deren'e umut olabilmek adına kan verdi. Levent Mahallesi'nde ikamet eden Semih ve Songül Sevinç çiftinin kızları Deren, 2 yaşından itibaren tedavi gördüğü kemik tümörünün ardından 5 ay önce lösemi hastalığına yakalandı. Bursa Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakülteleri'nde yapılan tahliller sonucunda MDS ve AML teşhisi konulan Deren'in tedavisine başlandı. Türk Kök Veri Bankası ve Dünya Veri Bankası'nda uyumlu kök hücre aranan fakat bulunamayan Deren'in tedavisinin başarıyla sonuçlanabilmesi için uygun ilik aranıyor. Küçük Deren bir yandan uygun ilik bulunmasını beklerken bir yandan da kemoterapi tedavisi görüyor. Sevinç ailesi, destek olan yakınları ve Türk Kızılay'ının da yardımlarıyla uygun iliğin bulunması için kampanya başlattı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay aracında, 21-22-23 Ekim'de, gönüllü donör için numune kabul edilmeye başlandı. "Zorlu bir süreç yaşıyoruz" 9 yaşındaki küçük Deren'in babası Semih Sevinç İHA'ya yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır kızım Deren onkoloji ve hematoloji tedavisi görüyor. Zor bir süreç. Sadece biz değil, bizim gibi bir çok kişi var orada tedavi gören. Kızımızın rahatsızlığının iyileşmesi ve de tekrarlama riskinin azaltılması adına ilik nakli gerekiyor. Biz kızımın tamamen sağlığına ulaşması amacıyla bir yola çıktık. Emeği geçen herkese şimdiden çok teşekkür ederiz. Zorlu bir süreç yaşıyoruz. Ağır tedavilerimiz var. Çevremizdeki insanların desteğine her zaman ihtiyaç duymaktayız. Biz bir kişiye umut olmak adına burada kök hücre bağışına bekliyoruz. Yeter ki burada bağış yapıp da uyumlu çıkınca donör olmaktan vazgeçmesinler. Çok kısa bir işlemleri var. 4 saat içinde gerekli kök hücre alındıktan sonra hayatlarına kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Herkesin kök hücre bağışçısı olmasına ve sadece üç tüp kanla bir cana hayat vermesini temenni ediyorum" dedi.

"Küçük bir çocuğa umut olacaklar" Deren'in annesi Songül Sevinç ise "Gerçekten bir can söz konusu. Sadece bizim çocuğumuz değil. Bir çok can var uygun ilik bekleyen. Küçük bir çocuğa umut olacaklar, can olacaklar. Umutla bekliyoruz. Tüm Bandırma halkına da teşekkür ediyoruz gösterdikleri duyarlılıklar için " dedi.

Sevinç Ailesi Türk Kızılay'ına da teşekkür ederek, "Kızılay tüm çabalarıyla bizim yanımızda. Türkiye çapında bir kampanya başlattılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dediler. (İA-



loading...