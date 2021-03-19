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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
BALIKESİR - PKK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 14 şüpheliye gözaltı

BALIKESİR - PKK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 14 şüpheliye gözaltı

- Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi - Şüphelinin gözaltına alınmasıBALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 6 ilde, PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheli yakalandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün finans çalışmaları ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik, hükümlü ve tutuklu terör örgütü üyelerine finans sağladığı tespit edilen 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir , Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Muğla ve Şırnak eş zamanlı operasyon başlattı.Operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde, silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi.

Akalan Yakalama Kararı Terör Örgütü Trol 

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