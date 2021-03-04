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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
BALIKESİR - Ölü bulunan İranlı kadının katili 2500 saatlik kamera kayıtları izlenerek yakalandı

BALIKESİR - Ölü bulunan İranlı kadının katili 2500 saatlik kamera kayıtları izlenerek yakalandı

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in merkez Altıeylül ilçesindeki bir evde ölü bulunan İran uyruklu bir kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İşletmeciler Caddesi'ndeki evde Samira Rashıdian'ın (31) kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulunmasının ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Ekipler, 2500 saatlik kayıtları izleyerek Samira Rashıdian'ın arkadaşı olan İran uyruklu P.E'nin (28) olayın gerçekleştiği saatlerde evin bulunduğu caddede bulunduğunu tespit etti.Zanlıyı yakalayan ekipler, tercüman refakatinde ifadesini aldı.P.E. ifadesinde, maktul ve maktulün eşi aracılığıyla satın aldığı cep telefonunun borcunu görüşmek için olay yerine gittiğini, maktulün telefon borcundan hariç kendisinden 5 bin lira ekstra para istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını belirtti.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rashıdian'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden P.E, akabinde ise maktulün başına poşet geçirerek ölümünden emin olmak istediğini söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan, olayla ilgili daha önce gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Rashıdian'ın eşi R.B ise serbest bırakıldı. - OlayAltıeylül ilçesindeki İşletmeciler Caddesi'ndeki evine gelen R.B, kapıyı açan olmayınca, evden doğalgaz kokusu gelmesi üzerine kapıyı kırarak içeri girmiş, eşi Samira Rashıdian'ı (31) kafasına poşet geçirilmiş halde hareketsiz bulmuştu. Adrese gelen sağlık ekipleri, Rashıdian'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Doğalgaz Yazılı Açıklama Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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