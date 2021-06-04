Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 14 kişi tutuklandı



- Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PYD) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Örgütün gizli evlerinde sohbetlere katılan ve himmet veren, Garson kodlu gizli tanıktan elde edilen bilgi üzerine Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen zanlılara yönelik 21 ilde çalışma başlatılmış, 27'si polis, 5'i polislikten ihraç edilmiş ya da emekliye ayrılmış 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

