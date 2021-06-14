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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 57 polis gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 57 polis gözaltına alındı

- Zanlıların adliyeye sevk edilmeleriGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİBALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 61 polisten 57'si yakalandı.Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Polis Mahrem Akalan Toplantı 

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