BALIKESİR - Köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı
- Kedisi öldürülen kişinin A.K.'yi uyarması - Köpeklerin saldırı anı - Bekleyen vatandaşlardan görüntüler - Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ceyda Uzunkaya'nın açıklaması Balıkesir 'de köpeklerine 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı - Nöbetçi hakimlik, söz konusu kişinin Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar verdiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, beslediği köpeklere 20 kediyi boğdurttuğu ileri sürülen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 17 yaşındaki A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.Nöbetçi hakimlik, A.K'nin Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevkine karar verdi.Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ceyda Uzunkaya, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu konuyu yaklaşık bir aydır takip ettiklerini söyledi.
Uzunkaya, "Pazartesi tedavi süreci başlayacak ama o sürece kadar bir canımızı daha yitirmemek için burada kamuoyu oluşturup tüm hayvanseverler toplandık." dedi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım