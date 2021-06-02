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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BALIKESİR - Kazdağları'ndaki bahçesinde oluklu kertenkele bulan muhtardan çiftçilere hayvanı öldürmemeleri çağrısı

BALIKESİR - Kazdağları'ndaki bahçesinde oluklu kertenkele bulan muhtardan çiftçilere hayvanı öldürmemeleri çağrısı

- Kazdağları eteklerinden detaylar. - Oluklu kertenkele detayları. - Oluklu kertenkeleyi bulan İrfan Kolçak'ın açıklaması. - Doğal yaşamına bırakılması. Kazdağları'ndaki bahçesinde oluklu kertenkele bulan muhtardan çiftçilere hayvanı öldürmemeleri çağrısı - Edremit Atatürk Mahallesi Muhtarı İrfan Koçak: - "Değerli çiftçi dostlarım, bu oluklu kertenkele tamamen zararsız, sizlerin en büyük yardımcınızdır"BALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, Kazdağları eteklerindeki bahçesinde gördüğü oluklu kertenkeleyi alıp doğal yaşam alanına bırakan muhtar, çiftçilerden hayvanı yılan zannedip öldürülmemelerini istedi.Atatürk Mahallesi Muhtarı ve doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak, AA muhabirine, bahçesine giren ve halk arasında "kör yılan" olarak bilinen oluklu kertenkelenin çoğu zaman yılanla karıştırıldığını söyledi.

Bu sürüngenin tehlikesiz olduğunu belirten Kolçak, "Maalesef bunu yılan olarak algılıyorlar ve kuyruğundan dolayı zehirli sanıp öldürüyorlar. Değerli çiftçi dostlarım, bu oluklu kertenkele tamamen zararsız, sizlerin en büyük yardımcınızdır. Bahçenizdeki zararlı böcekleri ve fareleri öldürüp yiyen bir hayvan." dedi.
Oluklu kertenkele hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Türker de hayvanın, besin zincirinde önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.Boyu 1,5 metreye varabilen, 50 yıl yaşayabilen oluklu kertenkelenin besin kaynağını küçük memeliler, eklem bacaklılar, özellikle salyangoz ve solucanların oluşturduğuna değinen Türker, bundan dolayı yağmur sonrası doğada daha çok gözlemlenebileceğini aktardı.Doç. Dr. Türker, şu bilgileri paylaştı:"Genel olarak karasal alanlarda dağılım gösteren türün ormanlık, çalılık ve çayırlık alanlar habitatını oluşturur. Yapay orman alanlarında da yaşarlar. Deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki rakımlara kadar yaşamlarını sürdürürler. Korktuğu zaman diğer kertenkele türlerinde olduğu gibi kuyruklarını bırakırlar. Fakat çoğunlukla tıslamak, çok nadir olsa da ısırmak ve kendilerine has kötü bir koku bırakmakla yetinirler. Tehdit edildiklerinde zehirli yılanlar gibi kıvrıldıkları da görülmüştür. Çünkü bağlı bulundukları sistematik zincirin diğer üyesi olan yıllar gibi 'Ben zehirliyim, yaklaşma' mesajı vermek isteyebilirler. Ancak zehirli değillerdir. Hayvanlar aleminde bu gibi blöflerin hayati önemi bulunmaktadır."

Muhabir Ormanlı Salyangoz Doğal Yaşam Alanı Doğa Fotoğrafçısı 

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