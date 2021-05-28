Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BALIKESİR - Denizde kaybolduğundan şüphelenilen 84 yaşındaki kişinin aranmasına devam ediliyor

BALIKESİR - Denizde kaybolduğundan şüphelenilen 84 yaşındaki kişinin aranmasına devam ediliyor

- Sahil güvenlik ekibinin denizde yaptığı arama çalışmaları - Balıkesir İtfaiyesi de dalgıç ekipleri ve bir botla arama çalışmaları yapması Balıkesir 'de denizde kaybolduğundan şüphelenilen 84 yaşındaki kişinin aranmasına devam ediliyorBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde denizde kaybolduğu tahmin edilen kişinin aranmasına ikinci günde devam ediliyor.Önceki gün Altınkum Mahallesi plajında denize girmek için evinden ayrıldığı öğrenilen Bayram Kirpi (84) geri dönmeyince, polise kayıp ihbarında bulunulmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları bugün de sürdürüldü.Edremit Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kayıp kişi ile ilgili soruşturma yürütürken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizde 2 bot ile arama çalışması sürüyor. Balıkesir İtfaiyesi de dalgıç ekipleri ve bir botla arama çalışmalarına katılıyor.Ekiplerin aramalarda şu ana kadar bir ize rastlamadığı öğrenildi.Dün sahilde bulunan ve Kirpi'ye ait olduğu belirtilen motosiklet ile bazı eşyalar, yediemin deposuna götürülmüştü.

Polis 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement