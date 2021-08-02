Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Balıkesir’den Marmaris yangın bölgesine ikinci ekip yola çıktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Balıkesir’den Marmaris yangın bölgesine ikinci ekip yola çıktı

Balıkesir’den Marmaris yangın bölgesine ikinci ekip yola çıktı

İtfaiye ekiplerinin merkezden uğurlanması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Tedbirler Yangın Gesi Trol 


- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi, yurt genelinde çıkan yangınlara müdahale edebilmek için ekiplerini yangın bölgelerine gönderdi. 31 Temmuz Cumartesi günü yola çıkan ilk ekip Muğla-Milas’taki yangın söndürme çalışmalarına katılırken, ikinci ekip ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla 2 Ağustos Pazartesi günü Marmaris’e yola çıktı. Ekibin Marmaris’e ulaşmasıyla birlikte Balıkesir İtfaiyesi, 10 araç ve 28 personel ile Milas ve Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katılmış olacak. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz da koordinasyonu sağlamak için ikinci ekiple birlikte Marmaris’e yola çıktı. Şehirde meydana gelebilecek yangınlara karşı 40 noktada 7/24 nöbet tutan Balıkesir itfaiyesi, kritik noktalar için özel tedbirler alarak kontrol ve devriyelerini de sıklaştırdı.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı