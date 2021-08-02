Balıkesir’den Marmaris yangın bölgesine ikinci ekip yola çıktı



- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi, yurt genelinde çıkan yangınlara müdahale edebilmek için ekiplerini yangın bölgelerine gönderdi. 31 Temmuz Cumartesi günü yola çıkan ilk ekip Muğla-Milas’taki yangın söndürme çalışmalarına katılırken, ikinci ekip ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla 2 Ağustos Pazartesi günü Marmaris’e yola çıktı. Ekibin Marmaris’e ulaşmasıyla birlikte Balıkesir İtfaiyesi, 10 araç ve 28 personel ile Milas ve Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katılmış olacak. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz da koordinasyonu sağlamak için ikinci ekiple birlikte Marmaris’e yola çıktı. Şehirde meydana gelebilecek yangınlara karşı 40 noktada 7/24 nöbet tutan Balıkesir itfaiyesi, kritik noktalar için özel tedbirler alarak kontrol ve devriyelerini de sıklaştırdı.

