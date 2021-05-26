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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkesir'de iş arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Balıkesir'de iş arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

- Katil zanlısının adliyeye getirilmesi - Adliye detaylarıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde aralarında çıkan tartışma sırasında iş arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.İlçede bir lokantanın çalışanlarından Ulaş Parlaklı'nın göğsünden bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan katil zanlısı E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen E.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.Çayiçi Caddesi'ndeki bir lokantada çalışan Ulaş Parlaklı (27), aynı iş yerindeki arkadaşı E.E. (17) ile tartışması sonrası bıçakla göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan E.E. ise polis ekiplerince Darsofa Mahallesi Pazaryeri mevkisinde yakalanmıştı.

Polis Akalan Katil Zanlısı Polis Ekipleri 

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