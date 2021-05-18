BALIKESİR - Balıkesir merkezli 9 ildeki PKK/KCK operasyonunda 13 zanlı yakalandı

- Sağlık kontrolüBalıkesir merkezli 9 ildeki PKK/KCK operasyonunda 13 zanlı yakalandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 9 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmaları ile irtibatlı oldukları, hükümlü ya da tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmalarıyla irtibatı olan, hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Adana, İstanbul , Ağrı, Bilecik, Bitlis, Hakkari, Kars ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve silah ele geçirildiği bildirildi.
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