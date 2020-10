Balıkçıyı öldürdüğü iddia edilen sanığa 15 yıl hapis cezası - Tutuklu sanık “Benim üzerime oyun oynandı kendimi ifade edemedim çok pişmanım”

- Zonguldak’ta 2018 yılında tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, 15 yıl hapis cezası verildi.

Tutuklu sanık ifadesinde “Benim üzerime yönelik büyük bir oyun oynandı. Ben bu işin içinden çıkamadım. Ben bu olaydan dolayı kendimi aklayamadım ve suçsuz olduğumu kanıtlayamadım. Yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişmanım" dedi.

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde 2018 yılı Kasım ayında arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra balıkçı barınağının üstünden beton zemine düşmesi üzerine kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaşamını yitirdi. Yaşanan olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köroğlu'nun yaşamanı yitirmesine ilişkin yaptığı incelemede olayın cinayet olabileceği şüphesiyle inceleme başlattı. İncelemenin ardından olay sırasında E.Ç. ve Miraç Can Özer'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Miraç Can Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Miraç Can Özer hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Miraç Can Özer bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmaya salonunda, ölen İlhami Köroğlu'nun (48) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. "Benim üzerime oyun oynandı kendimi ifade edemedim" Tutuklu sanık savunmasında mahkeme sürecinde kendisinin üzerine oyun oynandığını iddia ederek "Benim üzerime yönelik büyük bir oyun oynandı. Ben bu işin içinden çıkamadım. Ben bu olaydan dolayı kendimi aklayamadım ve suçsuz olduğumu kanıtlayamadım. Yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişmanım" dedi.

Tutuklu sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Miraç Can Özer', "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki "iyi halini göz önünde bulundurarak cezasını 15 yıla düşürdü. (SÖ-OA



